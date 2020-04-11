Собянин ввел обязательные пропуска для поездок по Москве

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С 15 апреля в Москве начинают действовать специальные цифровые пропуска для водителей и пассажиров общественного транспорта.

Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. А со среды их наличие для поездок по Москве и Московской области станет обязательным.

Как отметил Собянин, введение спецпропусков необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье москвичей и вернуть город к нормальной жизни.

Мэр подчеркнул, что ходить пешком пока можно без пропуска. При этом нельзя забывать о уже действующих правилах и ограничениях.

Напомним, накануне Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях из-за пандемии коронавируса. В Москве и Подмосковье решили поэтапно ввести систему пропусков. Кроме того, на будущей неделе ограничат работу большинства городских организаций.

А сегодня стало известно, что въезд в столичный регион ограничили. Так, водителей из других регионов, у которых не уважительных причин для поездки в Москву, разворачивают полицейские. Исключение сделали для водителей из Подмосковье.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2321740/?from=push