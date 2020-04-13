В Краснодарском крае 41 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
Возраст пациентов от 6 до 79 лет.
Установлено, что граждане находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией.
Среди заболевших 22 мужчины и 19 женщин, в том числе 4 детей.
13 случаев зафиксировано в Краснодаре, среди них – 8-летний ребенок, 12 в Кореновске, в том числе трое детей – 6, 10 и 11 лет.
Таким образом, всего в крае 210 подтвержденных случаев нового коронавируса. 3 человека умерло, 6 – в тяжелом состоянии. 32 пациента выписано с выздоровлением.
На 13.04.2020 в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 917 жителей, в том числе 148 детей.
Продолжают стационарное лечение 355 человек, из них 47 детей.
Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7566 человек.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведено 20652 лабораторных исследований.
Лабораториями минздрава – 11916 исследований.
В обсерваторах находится 164 человека (41 человек в Краснодаре, 118 человек в Сочи, 5 человек в Темрюкском районе, ст. Голубицкая). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Источник: Оперативный штаб Краснодарского края
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