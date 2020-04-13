В Краснодарском крае 41 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

/Экстренная новость/

Возраст пациентов от 6 до 79 лет.

Установлено, что граждане находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших 22 мужчины и 19 женщин, в том числе 4 детей.

13 случаев зафиксировано в Краснодаре, среди них – 8-летний ребенок, 12 в Кореновске, в том числе трое детей – 6, 10 и 11 лет.

4 случая в Лабинске, 3 в Сочи, 3 в Геленджике, 2 в Анапе, по одному в Кущевском, Туапсинском, Отрадненском, Ейском районах.

Таким образом, всего в крае 210 подтвержденных случаев нового коронавируса. 3 человека умерло, 6 – в тяжелом состоянии. 32 пациента выписано с выздоровлением. На 13.04.2020 в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 917 жителей, в том числе 148 детей. Продолжают стационарное лечение 355 человек, из них 47 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7566 человек. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведено 20652 лабораторных исследований. Лабораториями минздрава – 11916 исследований. В обсерваторах находится 164 человека (41 человек в Краснодаре, 118 человек в Сочи, 5 человек в Темрюкском районе, ст. Голубицкая). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края