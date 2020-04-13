На Кубани заморозки обещают!

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 14 апреля 2020 года.

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6; днем +14…+19°, местами до +23°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер южный и юго-восточный 12-14 м/с, днем на участке от Анапы до Геленджика местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +14…+19°.

По Краснодару: без осадков. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +19…+21°.

В ночные и утренние часы 14 апреля местами в крае (исключая муниципальное образование г.Сочи) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"