В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Всего в стране зафиксировано 42 853 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6060 в 78 регионах», — говорится в сообщении.

Около 43% заразившихся были выявлены активно и не имели клинических проявлений инфекции.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 1,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 132 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа случаев заражения коронавирусом увеличившимся объёмом проводимых в стране тестов.

В то же время Президент России Владимир Путин подчёркивал, что пик заболеваемости COVID-19 ещё не пройден.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/738822-rossiya-koronavirus-sluchai?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications