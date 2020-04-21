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За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5642 случая коронавируса, более 45% из них без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число инфицированных выросло до 52 763.

Ранее стало известно, что почти 140 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/739350-sluchai-koronavirus-rossiya?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Экстренная новость

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