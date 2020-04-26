За сутки в России подтвержден 6361 случай COVID-19 в 83 регионах

/Экстренная новость/

Как отметил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом среди выявленных случаев 2 920 или 45,9% - без клинических проявлений.

Первые места в этом опасном рейтинге по прежнему принадлежат Москве и Подмосковью. Распределение по субъектам такое:

1. Москва 2971

2. Московская область 576

3. Нижегородская область 153

4. Санкт-Петербург 151

5. Мурманская область 105

6. Республика Дагестан 103

7. Брянская область 78

8. Краснодарский край 73

9. Республика Татарстан 71

10. Калужская область 70

11. Алтайский край 68

12. Курская область 67

13. Тульская область 66

14. Астраханская область 66

15. Ростовская область 65

16. Рязанская область 63

17. Челябинская область 62

18. Пермский край 61

19. Свердловская область 58

20. Новосибирская область 58

21. Тамбовская область 56

22. Владимирская область 49

23. Республика Мордовия 49

24. Кировская область 46

25. Ямало-Ненецкий АО 45

26. Республика Северная Осетия 43

27. Орловская область 42

28. Ярославская область 42

29. Ленинградская область 42

30. Карачаево-Черкесская Республика 42

31. Ханты-Мансийский АО 41

32. Красноярский край 41

33. Саратовская область 40

34. Чувашская Республика 38

35. Республика Ингушетия 37

36. Республика Башкортостан 37

37. Ставропольский край 36

38. Волгоградская область 30

39. Кабардино-Балкарская Республика 28

40. Ульяновская область 27

41. Хабаровский край 27

42. Калининградская область 26

43. Воронежская область 25

44. Новгородская область 25

45. Республика Хакасия 25

46. Республика Калмыкия 24

47. Республика Марий Эл 24

48. Приморский край 24

49. Тверская область 23

50. Камчатский край 23

51. Липецкая область 22

52. Чеченская Республика 22

53. Белгородская область 21

54. Кемеровская область 21

55. Архангельская область 20

56. Самарская область 20

57. Республика Коми 17

58. Псковская область 17

59. Оренбургская область 16

60. Республика Адыгея 15

61. Тюменская область 12

62. Ивановская область 11

63. Костромская область 11

64. Республика Саха (Якутия) 11

65. Смоленская область 10

66. Республика Крым 10

67. Удмуртская Республика 9

68. Вологодская область 7

69. Забайкальский край 7

70. Пензенская область 6

71. Республика Бурятия 6

72. г.Севастополь 5

73. Омская область 4

74. Республика Тыва 3

75. Амурская область 3

76. Чукотский АО 3

77. Республика Карелия 2

78. Курганская область 2

79. Иркутская область 2

80. Ненецкий автономный округ 1

81. Республика Алтай 1

82. Томская область 1

83. Магаданская область 1

Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев в 85 регионах. Прирост за сутки - 8,5 процента.

Выздоровели за сутки 517 человек:

Москва - 128

Санкт-Петербург - 29

Ивановская область - 29

Пензенская область - 26

Республика Коми - 24

Орловская область - 22

Ростовская область - 19

Республика Мордовия - 18

Нижегородская область - 17

Новосибирская область - 15

Астраханская область - 13

Московская область - 10

Тамбовская область - 10

Калининградская область - 10

Рязанская область - 9

Ханты-Мансийский АО - 9

Республика Ингушетия - 8

Калужская область - 8

Ставропольский край - 8

Красноярский край - 8

Тюменская область - 8

Кировская область - 8

Республика Бурятия - 7

Брянская область - 6

Республика Дагестан - 5

Республика Хакасия - 5

Свердловская область - 5

Краснодарский край - 4

Воронежская область - 4

Саратовская область - 4

Алтайский край - 4

Архангельская область - 4

Самарская область - 4

Вологодская область - 4

Волгоградская область - 3

Оренбургская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Белгородская область - 3

Республика Татарстан - 3

Республика Башкортостан - 2

Тульская область - 2

Челябинская область - 2

Мурманская область - 1

Приморский край - 1

Омская область - 1

Республика Карелия - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 6767. Умерли за сутки с коронавирусом 66 человек:

Москва - 38

Санкт-Петербург - 4

Московская область - 2

Республика Марий Эл - 2

Калининградская область -2

Самарская область - 2

Республика Коми -1

Брянская область - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Краснодарский край - 1

Ставропольский край - 1

Волгоградская область - 1

Алтайский край - 1

Тульская область - 1

Омская область - 1

Псковская область - 1

Приморский край - 1

Иркутская область - 1

Тверская область -1

Новгородская область - 1

Ростовская область - 1

Чувашская Республика - 1

За время пандемии по России умерло 747 человек.

Источник: https://rg.ru/2020/04/26/za-sutki-v-rossii-podtverzhden-6361-sluchaj-covid-19-v-83-regionah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=897