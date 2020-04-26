Девочка нуждается в нашей с вами помощи!

/Экстренная новость/

Это Настя Третьякова из Краснодара. ей 6 лет. Взглянув на фото жизнерадостного ребенка и не догадаешься, что у Насти проблемы.

Это становится очевидным, когда Настя ходит. Каждый шаг ей дается с трудом, она спотыкается, ножки подворачивает вовнутрь и может упасть. Мама Насти прислала видео, как девочка старается преодолеть недуг.

Настя Третьякова, 6 лет, у нее дегенеративное заболевание нервной системы, спастический тетрапарез (двигательные нарушения). Девочке требуется лечение стоимостью 199 998 рублей.

"До двух с половиной лет дочка развивалась как обычный здоровый ребенок. Потом я стала замечать, что Настя во время ходьбы стала подворачивать правую ногу вовнутрь. Мы обратились к ортопеду по месту жительства, он не выявил никаких патологий. Но дочке становилось хуже: изменилась походка, Настя стала ходить на носках, косолапить и падать во время ходьбы, левую ручку непроизвольно прижимать к груди, говорить невнятно, появилось косоглазие. Весной 2016 года дочку экстренно госпитализировали в детскую клиническую больницу города Краснодара с подозрением на опухоль спинного мозга. К счастью, диагноз не подтвердился. Для уточнения диагноза нас направили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, где после проведенных исследований был выставлен диагноз «дегенеративная болезнь центральной нервной системы, спастический тетрапарез» и рекомендовано оформить инвалидность. С тех пор мы интенсивно занимаемся лечением в разных реабилитационных центрах. В результате дочка посещает детский сад, сама кушает, снова научилась подниматься и спускаться по лестнице, прошло косоглазие. Интеллект ребенка полностью сохранен: она считает до 10, знает буквы, в детском саду поет, участвует в утренниках, лепит, рисует, обводит буквы в прописях. Но из-за заболевания Настя ходит на носочках и подворачивает стопы, плохо координируется, спотыкается и может упасть, говорит невнятно. Помочь нам готовы в Институте медицинских технологий (ИМТ) в Москве. Но лечение платное. А собрать нужную сумму нет возможности, я не работаю, ухаживаю за детьми. Много средств идет на лечение Насти. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Анна Третьякова, Краснодарский край.

Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва) поделилась: «Цель госпитализации – коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, укрепление мышц, развитие их силы и выносливости, развитие координации движений и равновесия, улучшение качества ходьбы, развитие речи, улучшение функции зрительного анализатора, улучшение психоэмоционального состояния».

Как помочь Насте?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19088

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Настя Третьякова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Третьяковой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Третьяковой;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Настя Третьякова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд