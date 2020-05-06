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Московский блогер: Транзитные пропуска для проезда на Кубань и в Крым получить не проблема...
В историях на официальной странице в Инстаграм известный блогер Марина Вовченко разместила описания своего путешествия из Москвы на юг России в Новороссийск в период карантина. Получается не работает пропускная система в крае?
Свой рассказ Марина сопроводила видеоматериалами https://www.instagram.com/stories/vovchenkomarina/
Небольшая пробка, проверка пропусков, заказанных через смс-сообщение, ну и проверка температуры. Так их встретили в Тульской и Ростовской областях. На посту перед въездом в Новороссийск пассажиров вообще не проверяли, даже наличие пропусков.
Многодетная мать в разводе. Йога-фитнес тренер. Психолог. Так она пишет о себе. Кстати, у Марины более 1 миллиона 300 тысяч подписчиков.
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