В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом

/Экстренная новость/

В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Общее число подтверждённых случаев достигло 221 344. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Согласно представленным данным, у 46,5% новых инфицированных не наблюдается клинических проявлений болезни.

Накануне в России выявили 11 012 случаев заболевания коронавирусом.

11 мая президент России Владимир Путин проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/745609-rossiya-sluchai-koronavirus-sutki?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications