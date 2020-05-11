Главное из совещания Владимира Путина с членами Госсовета, правительства и главами регионов:

/Экстренная новость/

С 12 мая завершается период нерабочих дней. Должна быть восстановлена работа базовых отраслей экономики: связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, строительство.

Введенные ограничения для людей старше 65 лет будут сохранены. Массовые мероприятия запрещены.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен в 2 раза — с 3375 рублей до 6751 рубля.

- С 1 июня 2020 года года каждая семья получит разовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3 до 16 лет.

- Семьи, у которых нет права на материнский капитал, будут получат ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей в период с апреля по июнь.

- С 1 июня будет запущена специальная кредитная поддержка занятости. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2%. Всё, что выше, субсидирует государство.Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

- Самозанятым гражданам вернут уплаченный налог на доход за 2019 год в полном объеме. Речь о самозанятых в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

- Самозанятым предоставят «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

- Индивидуальные предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, получат налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

- 11 регионов России могут переходить уже не только на первый, но и на второй этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу.

- Еще 22 региона могут приступить к первому этапу снятия ограничений при условии, если в этих субъектах будет обеспечен уровень необходимого коечного фонда и будет увеличено число тестирований на коронавирус.