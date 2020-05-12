С 23 мая в Краснодарском крае отменяется карантин внутри муниципалитетов

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12 мая в Краснодаре прошло заседание оперативного штаба, на котором губернатор сообщил, что решение продлить карантин до 23 мая сохраняется. Также пропускной режим в край на лето будет продлен. Это значит, что пребывающие в регион туристы должны будут предоставить путевки, либо пройти двухнедельный карантин, если заходят провести отдых в частном секторе.

Вениамин Кондратьев озвучил план первого этапа выхода Краснодарского края из режима ограничений при условии сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Так, стало известно, что с сегодняшнего дня начинают работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности и предприятия связи.

С 23 мая начнут работать все предприятия строительного комплекса и смежные с ними предприятия.

Будут открыты и автосалоны, магазины стройматериалов, непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, а также организации, предоставляющие бытовые услуги.

- Люди должны выходить на работу, отрасли экономики должны возвращаться к рабочему режиму, но с особыми мерами, - заявил глава региона.

Губернатор уточнил, что нужно найти золотую середину и разрешать открыться всему сразу нельзя.

Возобновляет работу и общественный транспорт. Но только внутри муниципальных образований.

Вениамин Кондратьев уточнил, что с 23 мая карантин внутри муниципалитетов будет снят, но продолжает действовать на межмуниципальном сообщении и для въезжающих в край. Т.е. пропускной режим с 23 мая внутри муниципалитетов отменяется, сохраняются только красные и транзитные пропуска.

Что касается въезжающих в регион, то они по-прежнему должны отправиться в обсерватор.

Отмечается, что для людей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями будет сохранен дистанционный режим работы. Все предприятия должны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. В случае нарушений – штраф или приостановка работы.

Масочный режим будет действовать и после 23 мая.

По состоянию на 12 мая, общее число заболевших в Краснодарском крае — 2 126 человек, за прошедшие 24 часа зафиксированы 99 новых случаев. Коронавирус диагностирован у людей в возрасте от 1 года до 88 лет. 697 пациентов уже выздоровели, в том числе 35 за последние сутки. 22 человека скончались.

– 30 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска, Армавира, – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

За прошедшие сутки в Сочи и Апшеронском районе зафиксированы по 8 зараженных, по 7 человек – в Крымском и Староминском районах, 5 – в Горячем Ключе, 4 – в Ейском районе, по 3 – в Анапе, Белореченском, Усть-Лабинском и Тихорецком районах. По 2 человека заражены в Тбилисском и Тимашевском районах, по 1 – в Новороссийске, Геленджике, Кавказском, Славянском, Северском и Калининском районах, сообщили «ЯСНО» в краевом оперштабе.

В числе зараженных 5 несовершеннолетних: годовалые дети в Краснодаре, Сочи и Крымском районе, 17-летний подросток в краевом центре и 5-летний ребенок в Сочи. Всего на Кубани заболели 113 детей.

Всего на 12 мая в медорганизации края обратилось с подозрением на коронавирус 5 531 человек, из них 645 несовершеннолетних. В стационарах остаются 2 470 человек, включая 192 детей.

Дома под наблюдением медиков поликлиник находится 11 324 кубанца.

2 011 человек изолированы в обсерваторах на территории Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Ейска, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка. За время работы в обсерваторах выявлены 32 зараженных коронавирусом.

Источник: https://yasnonews.ru/news/obchestvo/56519_s_23_maya_v_krasnodarskom_krae_otmenyaetsya_karantin_vnutri_munitsipalitetov/