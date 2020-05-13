Жители Новороссийска остались без горячей воды в период продолжающегося карантина

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Новороссийские теплосети отключили почти на две недели горячую воду в жилых домах центра города-героя, несмотря на то, что накануне сделали заявление о том, что в период карантина не будут этого делать! Уведомление об этом прислал главный инженер предприятия Д.Волга. Интересно узнать позицию Роспотребнадзора.

В связи с плановым ремонтом котельных ул. Видова,67, Сипягина,6 с 14 по 25 мая будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов: ул. Анапское шоссе,25, 27, 29, 37, 39, ул. Видова,56, 58, 65, 79, 83, 85, 87, ул. Козлова,56, 72, 103, ул. Кутузовская,13, 15, 17, ул. Московская,5, 7, 9, ул. Щорса,3, ул. Советов,23, ул. Рубина,11.

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