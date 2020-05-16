Второй день подряд. В РФ за сутки выявили менее 10 тысяч случаев COVID

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Менее 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что 4 124 случая (44,8%) из них не имели клинический проявлений болезни.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (3 505), Московской области (937), Санкт-Петербурге (525), Нижегородской области (229). Примечательно, что четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в столице составляет меньше 5 тысяч – 3 505, следует из данных оперштаба.

В городе с начала пандемии зафиксировано в общей сложности 138 969 случаев заболевания.

Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 4 940 пациентов, 119 скончались в результате осложнений.

Всего в стране, по данным оперативного штаба, выявлено 272 043 случая коронавируса, из которых 63 166 человек выздоровели, 2 537 – умерли.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Минздрава Михаил Мурашко раскрыл главное условие для снятия ограничений.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571539614.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=radiosputnik