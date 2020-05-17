Китайского посла в Израиле нашли мёртвым.

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Информацию о смерти посла Ду Вэя подтвердил его заместитель Дай Юмин.

По данным местных СМИ, признаков насильственной смерти на теле погибшего не найдено. Официально о причине смерти посла Китая не сообщается.

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года. Ранее он представлял КНР на Украине.