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Китайского посла в Израиле нашли мёртвым.

Информацию о смерти посла Ду Вэя подтвердил его заместитель Дай Юмин.

По данным местных СМИ, признаков насильственной смерти на теле погибшего не найдено. Официально о причине смерти посла Китая не сообщается.
Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года. Ранее он представлял КНР на Украине.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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