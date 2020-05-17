Анна Попова: Распространение коронавируса в России удалось остановить...

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«День ко дню прироста уже практически нет, - заявила руковолитель Роспотребнадзора, - Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью».

При этом глава ведомства подчеркнула, что жить в новых условиях придётся ещё долго, летом нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придётся достаточно долго. Один из элементов только — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни много. Мы как раз над этим работаем».

Россия вышла на второе место по числу официально зарегистрированных случаев коронавируса. На первом месте США, на третьем - Великобритания. Далее идут Бразилия, Испания, Италия и Франция.

Источник: Телеграм