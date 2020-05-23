Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве

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23 мая стало известно, что неизвестный мужчина удерживает заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве. Он угрожал взорвать здание. Преступника задержали правоохранители во время штурма здания, никто не пострадал.

Днем на службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. По данным источника, речь шла как минимум о пяти заложниках.

Экстренные службы оцепили место происшествия. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляной вала до Верхнего Сусального переулка было перекрыто.

Захватчик зашел в отделение банка с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и заявил, что он заминирован. У преступника был в руках желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.

Один из Telegram-каналов сообщил, что захватчик одет в костюм курьера сервиса Delivery Club. В компании заявили, что у них нет сведений, подтверждающих участие реального курьера в этом инциденте. Злоумышленник требовал крупную сумму денег.

Примерно в районе 15:13 появилась информация, что оперативники задержали преступника во время штурма. Никто не пострадал.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанный находился в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. По предварительным данным, у мужчины был муляж взрывного устройства.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/8548177?following_ch=5515&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all