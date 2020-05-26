Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

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Владимир Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы. "Мы сделаем это 24 июня", - заявил Президент во время рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Также глава государства предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля.

"Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы - перенесем "Бессмертный полк" еще на месяц после 26 июля", - подчеркнул он.

Источник: https://rg.ru/2020/05/26/parad-pobedy-projdet-v-moskve-24-iiunia.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=950