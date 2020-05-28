Ребенку 2 года, требуются слуховые аппараты. Поможем?

/Экстренная новость/

Малыш родился здоровым малышом. Был спокойным, хорошо развивался. Питание, сон, прогулки – все мама делала по режиму. В годик прошли обследование, врачи отклонений в развитии не выявили. Марк почти не лепетал, но родные думали, что так проявляется его характер. Но в год и 11 месяцев стали замечать, что Марк реагирует скорее на жесты, чем на слова, что он не отзывается на свое имя, пока не коснешься его рукой.

Платный суролог диагностировал двустороннюю тугоухость 4-й степени. В Детской краевой клинической больнице (Краснодар) диагноз подтвердили. Порекомендовали установить мощные слуховые аппараты, чтобы Марк начал различать звуки, учился их произносить, познавал окружающий мир.

"Сын родился здоровым малышом. Был спокойным, хорошо развивался. Питание, сон, прогулки – все мы делали по режиму. В годик прошли обследование, врачи отклонений в развитии не выявили. Марк почти не лепетал, но мы думали, что так проявляется его характер. Но в год и 11 месяцев мы стали замечать, что Марк реагирует скорее на жесты, чем на слова, что он не отзывается на свое имя, пока не коснешься его рукой. Стали выключать звук у телевизора и включать громко музыку – Марк не реагировал. Мы запаниковали и обратились в платную клинику в Краснодаре, где впервые у сына диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени. В Детской краевой клинической больнице (Краснодар) диагноз подтвердили, сурдолог сказал: единственный выход – кохлеарная имплантация. Операцию проведут за государственный счет. Но до этого врач настоятельно рекомендует установить сыну мощные слуховые аппараты, чтобы Марк начал различать звуки, учился их произносить, познавал окружающий мир. Один аппарат Марк будет носить и после операции. Но за счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. А купить их у нас нет возможности. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Дарья Кухтинова, Краснодарский край.

Ольга Пыжова, сурдолог Детской краевой клинической больницы (Краснодар) прокомментировала: «Марк является кандидатом для проведения кохлеарной имплантации. Для успешной слухоречевой реабилитации в подготовительный период перед операцией ребенок должен использовать цифровые программируемые сверхмощные слуховые аппараты».

Как помочь Марку?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19176

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Марк Кухтинов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Марка Кухтинова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Марка Кухтинова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Марк Кухтинов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд