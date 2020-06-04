Статистика по коронавирусу. Информация по округам.

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Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 04.06.2020.

В России зарегистрировано 441 108 (+8 831 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 204 623 (+8 666) человек, умерли – 5 384 (+169) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО:

Москва 189 214/94 715/2 749

Московская 41 958/9 877/534

Тульская 4 293/2 164/44

Калужская 4 270/1 812/34

Брянская 4 078/2 623/31

Рязанская 3 801/1 229/10

Ярославская 3 430/951/15

Курская 3 272/1 596/15

Тамбовская 3 242/1 405/8

Владимирская 2 908/988/27

Смоленская 2 678/940/41

Белгородская 2 624/1 151/22

Орловская 2 528/1 363/28

Воронежская 2 466/1 595/16

Липецкая 2 388/835/8

Ивановская 2 322/963/20

Тверская 1 804/1 294/37

Костромская 842/435/11

СЗФО:

Санкт-Петербург 17 444/6 695/264

Мурманская 3 375/2 401/7

Ленинградская 3 034/1 829/15

Архангельская 2 496/737/8

Калининградская 1 665/718/24

Новгородская 1 546/426/8

Коми 1 455/816/25

Псковская 1 066/403/10

Вологодская 1 018/466/11

Карелия 520/205/2

Ненецкий АО 75/15/0

УрФО:

Свердловская 6 679/2 827/35

Челябинская 3 263/1 479/21

ХМАО 2 987/979/18

ЯНАО 2 534/1 307/11

Тюменская 1 798/962/9

Курганская 259/148/0

ПФО:

Нижегородская 11 169/4 451/122

Башкирия 3 608/1 249/18

Саратовская 3 457/1 361/35

Татарстан 3 402/3 130/10

Чувашия 3 231/1 431/15

Ульяновская 2 870/861/12

Самарская 2 833/1 212/23

Пензенская 2 669/2 132/24

Оренбургская 2 141/1 276/8

Мордовия 2 051/1 016/14

Кировская 1 967/1 076/17

Пермский край 1 962/1 266/26

Марий-Эл 1 933/1 582/13

Удмуртия 822/455/12

ДФО:

Хабаровский край 2 333/1 211/14

Саха (Якутия) 2 308/1 071/11

Приморский край 2 211/1 290/21

Бурятия 1 633/975/10

Забайкальский край 1 257/708/24

Камчатка 984/289/8

Амурская 588/216/5

Еврейская 323/240/4

Магаданская 271/203/3

Сахалинская 147/62/0

Чукотка 91/60/1

СФО:

Красноярский край 4 795/1 363/46

Новосибирская 3 226/1 262/36

Иркутская 2 447/506/15

Алтайский край 2 135/899/12

Омская 1 540/566/18

Тыва 1 297/227/2

Хакасия 1 077/655/10

Томская 797/381/11

Кемеровская 638/261/7

Алтай 154/88/0

ЮФО:

Ростовская 5 557/2 049/43

Краснодарский край 4 148/3 006/40

Волгоградская 3 541/1 235/21

Астраханская 2 097/1 120/19

Калмыкия 1 127/577/16

Адыгея 937/487/9

Крым 399/285/5

Севастополь 171/141/3

СКФО:

Дагестан 5 463/4 497/287

Северная Осетия 3 151/2 536/57

Кабардино-Балкария 3 126/1 457/25

Ставропольский край 2 819/1 318/53

Ингушетия 2 228/1 193/60

Карачаево-Черкессия 1 354/369/7

Чечня 1 291/973/14

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!