Статистика по коронавирусу. Информация по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 04.06.2020.
В России зарегистрировано 441 108 (+8 831 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 204 623 (+8 666) человек, умерли – 5 384 (+169) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО:
Москва 189 214/94 715/2 749
Московская 41 958/9 877/534
Тульская 4 293/2 164/44
Калужская 4 270/1 812/34
Брянская 4 078/2 623/31
Рязанская 3 801/1 229/10
Ярославская 3 430/951/15
Курская 3 272/1 596/15
Тамбовская 3 242/1 405/8
Владимирская 2 908/988/27
Смоленская 2 678/940/41
Белгородская 2 624/1 151/22
Орловская 2 528/1 363/28
Воронежская 2 466/1 595/16
Липецкая 2 388/835/8
Ивановская 2 322/963/20
Тверская 1 804/1 294/37
Костромская 842/435/11
СЗФО:
Санкт-Петербург 17 444/6 695/264
Мурманская 3 375/2 401/7
Ленинградская 3 034/1 829/15
Архангельская 2 496/737/8
Калининградская 1 665/718/24
Новгородская 1 546/426/8
Коми 1 455/816/25
Псковская 1 066/403/10
Вологодская 1 018/466/11
Карелия 520/205/2
Ненецкий АО 75/15/0
УрФО:
Свердловская 6 679/2 827/35
Челябинская 3 263/1 479/21
ХМАО 2 987/979/18
ЯНАО 2 534/1 307/11
Тюменская 1 798/962/9
Курганская 259/148/0
ПФО:
Нижегородская 11 169/4 451/122
Башкирия 3 608/1 249/18
Саратовская 3 457/1 361/35
Татарстан 3 402/3 130/10
Чувашия 3 231/1 431/15
Ульяновская 2 870/861/12
Самарская 2 833/1 212/23
Пензенская 2 669/2 132/24
Оренбургская 2 141/1 276/8
Мордовия 2 051/1 016/14
Кировская 1 967/1 076/17
Пермский край 1 962/1 266/26
Марий-Эл 1 933/1 582/13
Удмуртия 822/455/12
ДФО:
Хабаровский край 2 333/1 211/14
Саха (Якутия) 2 308/1 071/11
Приморский край 2 211/1 290/21
Бурятия 1 633/975/10
Забайкальский край 1 257/708/24
Камчатка 984/289/8
Амурская 588/216/5
Еврейская 323/240/4
Магаданская 271/203/3
Сахалинская 147/62/0
Чукотка 91/60/1
СФО:
Красноярский край 4 795/1 363/46
Новосибирская 3 226/1 262/36
Иркутская 2 447/506/15
Алтайский край 2 135/899/12
Омская 1 540/566/18
Тыва 1 297/227/2
Хакасия 1 077/655/10
Томская 797/381/11
Кемеровская 638/261/7
Алтай 154/88/0
ЮФО:
Ростовская 5 557/2 049/43
Краснодарский край 4 148/3 006/40
Волгоградская 3 541/1 235/21
Астраханская 2 097/1 120/19
Калмыкия 1 127/577/16
Адыгея 937/487/9
Крым 399/285/5
Севастополь 171/141/3
СКФО:
Дагестан 5 463/4 497/287
Северная Осетия 3 151/2 536/57
Кабардино-Балкария 3 126/1 457/25
Ставропольский край 2 819/1 318/53
Ингушетия 2 228/1 193/60
Карачаево-Черкессия 1 354/369/7
Чечня 1 291/973/14
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!
Категория: Новости / Экстренная новость