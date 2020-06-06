Марк Скрыльников, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение, 112 000 рублей!

/Экстренная новость/

Марк родился бездыханным. Врачи сделали все, чтобы вернуть его к жизни. К жизни вернули, а здоровья нет. В восемь месяцев он не мог даже руку из-под себя вытащить. В год ему поставили диагноз детский церебральный паралич, началась череда госпитализаций в больницу, результатов которых мама не видела. Сын не развивался. Тогда, собрав скромные средства семьи, начали обращаться в частные клиники, обращались за помощью в фонды, чтобы оплатить реабилитацию.

И чудеса начались: Марк заговорил, научился стоять, ходит с поддержкой. Лечение нужно продолжать, а это стоит серьезных денег, которых у мамы Марка просто нет. С мужем в разводе, доход - выплаты и пособия.

"Марк пережил при рождении кислородное голодание. Пять дней в реанимации за его жизнь боролись врачи. После выписки Марк плохо набирал вес и практически не развивался. В год сыну поставили диагноз «детский церебральный паралич». Четыре курса лечения в стационаре не дали эффекта: к двум годам Марк не сидел, не ползал, не говорил. Нам удалось собрать деньги на платное лечение в частном центре, после чего сын понемногу начал развиваться. В 2016 году читатели Русфонда помогли оплатить лечение Марка в Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва), мы очень всем признательны! После каждого курса сын все увереннее держится на ногах, у него уменьшается спастика, Марк заговорил и вообще становится все смышленее. Мы с ним активно готовимся к школе, считаем, учим буквы. Проблем еще много, и лечение надо продолжать. Недавно мы узнали о медицинском центре в Таганроге, куда нам легче добраться, чем в Москву. Марку готовы помочь, только оплатить лечение я не могу – с мужем в разводе, живем на пособие и пенсию Марка по инвалидности. Прошу, помогите!" - рассказала Юлия Скрыльникова, Краснодарский край (Фото из архива семьи).

Сурдолог детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Для своего диагноза Марк может многое: самостоятельно сидит, встает у опоры, передвигается прыжками на четвереньках, ходит с поддержкой, говорит несколько слов и фраз с дизартрией. У мальчика очень высокий потенциал в развитии интеллектуальных и физических навыков. Наша задача – улучшить ребенку координацию движений, обучить самостоятельной ходьбе, укрепить мышцы спины и брюшного пресса, улучшить мелкую моторику рук, увеличить активный и пассивный словарь».

Как помочь Марк?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19220

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Марк Скрыльников)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Марк Скрыльников);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Марк Скрыльников

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Марк Скрыльников);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд