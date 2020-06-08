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Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки" совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его данным, у Ефремова есть видимые признаки опьянения.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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