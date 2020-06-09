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Сергей Кравцов: Не планируем уходить от традиционной формы организации учебного процесса...

Уже ведется подготовка к началу следующего учебного года, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«При имеющихся возможностях дистанционных форм они никогда не заменят традиционного обучения», – отметил Министр.

Об этом он заявил в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов Российской Федерации.

«С июля начнутся ремонтные работы, будет проведена санитарная обработка помещений и необходимая просветительская работа с учениками и родителями», – сообщил Кравцов.

Он также подчеркнул, что Минпросвещения России не планирует уходить от традиционной формы организации учебного процесса.

Источник: http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/uzhe-vedetsya-podgotovka-k-nachalu-sleduyushchego-/

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Категория: Новости / Экстренная новость

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