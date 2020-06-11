/Экстренная новость/

В целом, динамика положительная.

По числу новых заражённых мы держимся в одних и тех же пределах уже несколько недель, в целом динамика положительная. Выздоровело 75% от общего количества заболевших, это один из лучших показателей в стране. Поэтому принято решение с 12 июня ввести еще ряд послаблений:

- Отменить красные пропуска для передвижения между муниципалитетами.

- Открыть для посещения музеи по предварительной записи.

- Возобновить только для репетиций работу театров.

- Разрешить деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам.

- Разрешить деловые мероприятия численностью до 50 человек.

Дополнительно приняли решение с 12 июня открыть гостиницы вместимостью до 50 номеров в рамках жесткого регламента Роспотребнадзора - с соблюдением всех санитарных норм и при получении разрешения.

С 13 июня открываем непродовольственные рынки на открытом воздухе – с жёстким соблюдением санитарных требований и после получения соответствующего предписания Роспотребнадзора. При малейшем нарушении – рынок будет закрыт.

С 15 июня также в соответствии с предписанием Роспотребнадзора смогут начать работу магазины в торговых центрах площадью до 3 тысяч кв. метров.

Сотрудники, которые ранее были задействованы на карантинных постах в муниципалитетах и в МОСах, усилят карантинные посты на въездах в регион. Краснодарский край рад гостям, но продолжит жесткий контроль за въезжающими из других субъектов.