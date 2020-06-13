Под Анапой при задержании застрелили подозреваемого в неудачном ограблении банка

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В Краснодарском крае в лесу у поселка Сукко под Анапой полицейские при задержании застрелили 46-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на банк несколько дней назад. Он скончался до прибытия «скорой», сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального главка МВД.

Нападение на отделение «Сберабанка» на улице Советской поселка Сукко произошло утром 11 июня. Согласно кадрам с места событий, налетчик был в камуфляжной одежде, медицинской маске и черных очках и угрожал сотрудникам банка пистолетом.Как писал телеграм-канал «112», те в ответ «подсунули ему "куклу"», после чего он скрылся.

Днем 13 июня его заметили на дороге сотрудники ДПС, сделавших два предупредительных выстрела и после выстреливших в самого подозреваемого. С собой у него, как отметили в полиции, были нож и оружие, напоминающее пистолет Макарова.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/06/13/162277-pod-anapoy-pri-zaderzhanii-zastrelili-podozrevaemogo-v-neudachnom-ograblenii-banka