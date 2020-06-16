Владимир Синяговский: Общероссийское голосование — событие, важное не только для Отечества, но и для каждой семьи

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский обратился к избирателям в связи с предстоящим общероссийским голосованием:

— До начала общероссийского голосования по поправкам к Конституции осталась всего неделя. С 25 июня по 1 июля каждый гражданин, наделенный правом проголосовать, может сделать это в удобном для него формате и в удобное время. А 1 июля объявлен выходным днём для проведения общероссийского голосования.

Есть люди, которые сегодня задаются вопросом: «насколько это важно – пойду я голосовать или нет».

Мир, в котором мы живем, и мир вокруг нас меняется. Это касается всех сторон жизни — и экономики, и мировой политики, и безопасности. И чтобы отвечать на все вызовы времени, поддерживая внутриполитическую стабильность, мы должны быть консолидированы.

Через неделю мы все будем решать, вносить ли поправки в Конституцию. Они очень значимые, эти поправки. Это наши социальные гарантии, наша стабильность, сохранение наших ценностей, наше дальнейшее развитие. Не только депутаты — огромное количество граждан приняли участие в предварительной работе: вносили предложения, обсуждали и формулировали, спорили, убеждали. Всё это говорит о том, что поправки в Основной закон страны назрели, и каждому жителю нужно отнестись к голосованию как к событию, важному не только для укрепления всего Отечества, но и для стабильности в его собственной семье, в будущей жизни его детей.

Поэтому призываю каждого проявить гражданскую ответственность. Знаю, что большинство граждан понимают, что равнодушию в этом вопросе не может быть места. Сплочённость нашего народа всегда была решающей в самые трудные для страны дни. И это событие, не сомневаюсь, объединит нас, для того чтобы уверенно двигаться вперед.