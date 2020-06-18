Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев

/Экстренная новость/

Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает «Интерфакс».

В конце мая сообщалось, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с COVID-19, двусторонней пневмонией с высоким процентом поражения легких. Экс-чиновник находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Михаилу Игнатьеву было 58 лет.

Он возглавлял Чувашию с 29 августа 2010 по 29 января 2020. В январе был уволен с должности в связи с утратой доверия из-за скандального инцидента, когда он заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/politics/44371846/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink