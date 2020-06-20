Разгром или позор? А есть футбольная честь и совесть?

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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.

В составе «Сочи» хет-трик оформил нападающий Александр Кокорин. Форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз стали авторами дублей. Ещё по одному мячу в ворота «Ростова» отправили защитник Иван Новосельцев, хавбек Никита Колдунов и форвард гостей Владимир Абрамов (автогол).

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет.

Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.

«Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Кокорину не привыкать играть против любителей. Да и в целом команде профессионалов из Сочи нанесем серьезный удар по авторитету среди болельщиков и спортивного сообщества.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4062863-sochi-razgromil-rostov-so-schjotom-101-v-matche-rpl.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush