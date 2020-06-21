В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом

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За сутки в России зарегистрировали 7728 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых больных выявили в Москве (968), Подмосковье (549), Ханты-Мансийском административном округе (294) и Санкт-Петербурге (229). При этом у 2335 человек нет симптомов заболевания.

Умерли 109 человек — на 52 летальных исхода меньше, чем за предыдущие сутки.

Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680. Из них почти 340 тысяч выздоровели, 8111 человек скончались.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели более 8,5 миллиона человек, около 456 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Италия, Чили и Иран.

Источник: https://ria.ru/20200621/1573252872.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru