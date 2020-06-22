/Экстренная новость/

Массовая авария с участием грузовика произошла, есть жертвы

Серьезная авария произошла в Петербурге, грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

ДТП произошло вечером 22 июня на 9-м километре КАД. По предварительной информации, травмы получили семь человек, один погиб.

 

На месте происшествия находятся экстренные службы. Спасателям пришлось деблокировать двух человек, которых зажало в покореженных машинах.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись грузовик и маршрутка, ранения получили три человека.

Источник: https://riafan.ru/region/spb/1287198-massovaya-avariya-s-uchastiem-gruzovika-proizoshla-na-kad-est-zhertvy?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link

Просмотров: 70 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Массовая авария с участием грузовика произошла, есть жертвы

87 медиков Покровской больницы в Петербурге заразились COVID-19. Главврач получила звание Героя Труда за борьбу с инфекцией

«Люди спрашивают, не Марсу ли, богу войны, он посвящен?»

Депутат рассказал, когда придет "расплата" за дополнительные выходные

Спортивный комментатор рассказал о волейболисте, напавшем на водителя