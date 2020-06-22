Массовая авария с участием грузовика произошла, есть жертвы

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Серьезная авария произошла в Петербурге, грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

ДТП произошло вечером 22 июня на 9-м километре КАД. По предварительной информации, травмы получили семь человек, один погиб.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Спасателям пришлось деблокировать двух человек, которых зажало в покореженных машинах.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись грузовик и маршрутка, ранения получили три человека.

Источник: https://riafan.ru/region/spb/1287198-massovaya-avariya-s-uchastiem-gruzovika-proizoshla-na-kad-est-zhertvy?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link