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Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам. Он расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что обращение покажут около 15:00 мск.

«Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — сказал господин Песков.

11 июня Дмитрий Песков сообщал, что президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает нужным.

Ранее Владимир Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными ситуации с коронавирусом в России. В них он объявлял нерабочие периоды в стране и меры поддержки населения и бизнеса.

Источник: https://news.mail.ru/politics/42299600/?from=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

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