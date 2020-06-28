Работники «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ДТП

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Во вторник, 23 июня, спасатели поисково-спасательного отряда №6 и пожарные 338-й пожарной части ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 94-м километре трассы Р-115 недалеко от поселка Новосёлки.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Звягинцев рассказал, что в результате лобового столкновения автомобилей Chevrolet Lanos и Volkswagen Touareg произошел разлив топлива, и в машине Chevrolet оказался заблокирован водитель.

«Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторные батареи в разбитых транспортных средствах для предотвращения загорания топлива. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его работникам скорой помощи. Пожарные 338-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» произвели очистку дорожного полотна от разлившегося топлива», - сообщил Сергей Звягинцев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"