Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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Скончался отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова — тренер Абдулманап Нурмагомедов. В мае он слег в больницу с пневмонией, у него подтвердился коронавирус. Возникли осложнения на сердце.

Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение»

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в мае в тяжелом состоянии. Сначала Нурмагомедова-старшего положили в больницу в Махачкале, потом доставили спецбортом в Москву. У него была диагностирована пневмония, кроме того, отец знаменитого бойца перенес инсульт и некоторое время находился в коме.

Позднее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у отца подтвердился коронавирус, который дал осложнения на сердце, на фоне перенесенной годом ранее операции. Впрочем, 19 июня тренер спортсмена Хавьер Мендес рассказывал, что отец Хабиба вылечился от COVID-19, и его состояние улучшается.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2365461/?from=push