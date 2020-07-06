«Зенит» выиграл чемпионат России по футболу

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Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:4. Голы забили Уткин (29; 50) — Азмун (5; 52), Дзюба (45+1, пенальти), Сутормин (71). За четыре тура до конца петербуржцы гарантировали себе чемпионство — идущий вторым «Локомотив» отстает на 13 очков и потерял шансы догнать лидера.

«Зенит» находится на первом месте турнирной таблицы с 62 очками. «Краснодар» — на третьем месте с 45 очками. На втором месте «Локомотив» с 49 очками.

Теперь «Зенит» является шестикратным чемпионом России. Ранее он выигрывал чемпионат в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах 2011/12, 2014/15 и 2018/19.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4405950?utm_campaign=push&utm_source=kommersant