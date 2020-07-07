На Кубани начинается суд на водителем-эпилептиком, который попал в ДТП, где погибли трое детей

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Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против 42-летнего жителя Анапы.

По версии следствия, 7 августа 2019 года, гражданин, зная, что у него эпилепсия, принял лекарство и сел за руль автобуса, в котором кроме него ехали 40 человек.

"На 16 км автомобильной дороги Новороссийск -Керченский пролив, находясь в состоянии иного токсического опьянения, достоверно понимая, что имеющееся у него заболевание препятствует допуску к работе в должности водителя, создал условия для нарушения своего сознания, которое привело к развитию эпилептического приступа", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Водитель потерял управление и врезался в Volkswagen Touareg. В кроссовере ехали 6 человек.

В результате ДТП погибли трое детей в возрасте от 4 до 15 лет и 33-летняя женщина, которые находились в легковом автомобиле. Пострадали еще четыре участника аварии.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу.

Источник: Телеграм