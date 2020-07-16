Просят о помощи Русфонд
Андрюша Кузин, 6 месяцев. У него врожденная двусторонняя косолапость. Требуется лечение по методу Понсети стоимостью 124 320 рублей.
"Во время беременности УЗИ показало, что у ребенка двусторонняя косолапость. Я испугалась, но врач меня успокоила, сказала, что косолапость сейчас лечат, главное – время не упустить и обратиться к ортопеду сразу после выписки из роддома. Но случилось непредсказуемое: я заболела пневмонией, и Андрюша родился раньше срока, слабеньким. Два месяца его выхаживали врачи, а когда нас выписали, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был объявлен карантин и режим ограничений. И мы смогли обратиться к ортопеду только в июне. Сына осмотрел доктор и сказал, что лечение нужно начинать не откладывая: у младенцев мышцы и сухожилия пластичные, легко поддаются коррекции. Лечить нужно по методу Понсети – это самый эффективный и малотравматичный способ исправления косолапости. Лечение строго этапное, нужно регулярно приезжать в клинику и выполнять все рекомендации врачей. Если сделать все вовремя, то ножки у сына выпрямятся и он наравне со сверстниками начнет ходить. Но лечение это платное, а необходимых денег у нас нет. Сейчас работает только муж. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Зинаида Кузина, Краснодарский край.
Данил Клещ, Травматолог-ортопед Поликлиники «Беби ру» (Краснодар) прокомментировал: «Андрюше поможет лечение по методу Понсети. Вначале мы проведем курсы гипсований, затем выполним ахиллотомию – малотравматичное рассечение укороченного пяточного сухожилия, после чего вновь загипсуем стопы. К году малыш встанет на ноги и будет ходить как все здоровые дети. Но до четырех лет нужно будет носить специальную ортопедическую обувь, это предотвратит рецидив».
Как помочь Андрюше?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/110
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Андрюша Кузин)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Андрюши Кузина);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Андрюши Кузина;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Андрюша Кузин);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд
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