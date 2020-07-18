20-летняя фигуристка Александровская покончила с собой. В предсмертной записке было одно слово — «люблю»

/Экстренная новость/

Чемпионка мира среди юниоров боролась с затяжной депрессией.

Спорт жесток. Это знают все, но далеко не всегда придают этому значение. И когда очередной спортсмен рассказывает историю о сложном карьерном пути, многие такие моменты просто пролистывают.

Недавно чемпионка Универсиады Бетина Попова дала свое последнее интервью о фигурном катании, в котором, помимо всего прочего, вспомнила о начале карьеры.

— Почему у меня сложился такой легкомысленный образ в глазах многих болельщиков? Да потому что я ко всему относилась с юмором. Иначе просто вышла бы в окно, в детстве бывали и такие мысли.

Были мысли прыгнуть с крыши, потому что в один момент я никак не могла похудеть. Не могла выйти на тренировку. Мне было стыдно, было страшно прийти на взвешивание. И я думала — а может?.. Зачем это все?..

Тогда, две недели назад, далеко не все отнеслись к словам Бетины серьезно. Но сегодня, открыв новостную ленту, цитата Поповой обретает свой первоначальный посыл: в ночь с пятницы на субботу трагически погибла 20-летняя чемпионка мира среди юниоров Екатерина Александровская. Причина смерти — суицид.

Родилась Екатерина в Москве, начинала карьеру фигуристки как одиночница. Когда Александровской было 12 лет, она переехала в Днепропетровск и вместе с украинцем Вячеславом Лысовым решила попробовать себя в парном катании. Но дуэт просуществовал недолго — в 2014 году Екатерина вернулась в Москву и стала кататься с Александром Епифановым. А через два года австралийская федерация предложила Александровской выступать с Харли Уиндзором, тренируясь под руководством Нины Мозер.

ФФКР на карантине не настаивала, и уже в сезоне 2016/17 Александровская/Уиндзор дебютировали на международной арене: сходу отобрались в юниорский финал Гран-при, а весной 2017-го праздновали победу на ЮЧМ, опередив нынешних лидеров парного катания Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

В следующем сезоне результаты продолжили расти: бронза на Nebelhorn Trophy, которая подарила австралийцам путевку в олимпийский Пхенчхан, победа в финале юниорского финала Гран-при и 6-е место на турнире четырех континентов. Но на Олимпиаде Екатерина и Харли не отобрались в произвольную программу, на постолимпийском ЧМ стали только 16-ми. А в межсезонье ушли от Нины Мозер к канадцу Ришару Готье.

В сезоне 2018/19 пара окончательно перешла на взрослый уровень, на этапах Гран-при дважды стала 7-й, во второй раз выиграла чемпионат Австралии. Вскоре подиумы закончились, затем Александровская и Уиндзор пропустили два турнира четырех континентов подряд. Но в Австралии от фигуристов, которые стали первыми в истории страны медалистами ЮЧМ, продолжали ждать результатов. В прессе то и дело стали появляться критикующие заметки, также писали о том, что партнер плохо обращался с Екатериной.

Во время выступлений в Канаде Александровская получила травму и вернулась в Россию. После восстановления Екатерина попыталась в первый раз покончить с собой, у фигуристки началась затяжная депрессия. В Москве Екатерина пробовала сниматься в телешоу — не задалось. Александровская стала общаться с психологами, но они помочь фигуристке не смогли.

В ночь с 17 на 18 июля Екатерина Александровская вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Приблизительно в час ночи Екатерина ушла из жизни, выйдя в окно шестого этажа. В предсмертной записке было всего одно слово — «Люблю».

«Очень жалко молодую девочку». Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью фигуристки Александровской.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2020-07-18-figuristka-aleksandrovskaya-pokonchila-s-soboy-podrobnosti-foto-video