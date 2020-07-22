Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

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Правительство вернет отдохнувшим в некоторых российских регионах туристам от пяти до 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Речь идет о россиянах, которые поедут на российские курорты в текущем году.

Он уточнил, что список регионов, за поездки в которые полагается компенсация, уже составлен Ростуризмом.

Мишустин подчеркнул, что на эти цели уже выделены 15 млрд рублей из бюджета.

Премьер добавил, что сейчас туризм находится в сложном положении и призвал открывать новые возможности для внутреннего туризма. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://finance.rambler.ru/money/44539557/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink