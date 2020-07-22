/Экстренная новость/

Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Правительство вернет отдохнувшим в некоторых российских регионах туристам от пяти до 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Речь идет о россиянах, которые поедут на российские курорты в текущем году.

Он уточнил, что список регионов, за поездки в которые полагается компенсация, уже составлен Ростуризмом.
Мишустин подчеркнул, что на эти цели уже выделены 15 млрд рублей из бюджета.
Премьер добавил, что сейчас туризм находится в сложном положении и призвал открывать новые возможности для внутреннего туризма. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://finance.rambler.ru/money/44539557/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Мишустин: развитие экологического туризма приучит людей к бережному отношению к природе

Абхазия продлила запрет на пересечение границы с Россией до 28 июля

Российские туристы не смогут отдыхать в недорогих отелях Турции после открытия авиасообщения

Российские туристы едут на отдых в Турцию через Минск, оформляя поездки на лечение

Международный день бокса