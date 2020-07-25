ВНИМАНИЕ!!! ОСТОРОЖНО!!!

/Экстренная новость/

Вчера в 20.44, ехал уже с работы, мне на телефон позвонила жительница. Знаем уже друг друга довольно продолжительное время, живёт на моём округе, очень уважаю этого человека. И рассказывает такую историю.

Около 20.30 к ней в квартиру позвонили, представились работниками газовой службы (причём, по-большому счёту не обманули, смотри фото), сказали, что необходимо провести осмотр газового оборудования. При осмотре они, якобы, обнаружили утечку газа и посоветовали заменить его. Женщина в полной уверенности, что завтра, так как время позднее, вызовит мастера и он ей всё заменит, успокоилась. Ан нет! Через 5 минут приходит другой товарищ и говорит, что пришёл менять "неисправное" оборудование. Вот такой вот сервис в 9 часов вечера! Хорошо в это время в квартире была дочь и заподозрила, что-то неладное. Поэтому позвонили мне и поделились.

В последнее время, при встречах с жителями мне РЕГУЛЯРНО рассказывают такие истории. Пришли, проверили, денег заплатили. И самое для меня непонятное было во всех этих историях. Почему цены всегда разные?! Даже у людей живущих в одном доме, кто-то заплатил, 5200, кто-то 3800, кто-то 2400 и т.д.

Решил посмотреть на этих стахановцев! Приезжаю. Вижу уверенно снующих по дому мужчин. Предсталяюсь. На вопрос: "А что вы тут делаете?" Отвечают, что работают по договору с управляющей компанией. "А почему так поздно?" Ответ: "Не успели в рабочее время." На просьбу вызвать представителя управляющей компании, прозвучал ответ:: "Вам надо, вот и сами вызывайте!" Решил вызвать полицию и работников газовых служб города. Спасибо огромное всем, очень оперативно приехали.

И вот здесь началось самое интересное!) При проверке документов у одного оказалось просроченное удостоверение, т.е. человек не имел право ВООБЩЕ делать никакие осмотры. При осмотре газового оборудования квартиры, где они проводили свой "осмотр", работники "ЮгГазСервиса" обнаружили УТЕЧКУ ГАЗА!!! Прокладки на заменённом оборудовании оказались старыми и рассыпались в руках! Ещё в одной квартире газовые вентили откручивались ПРОСТО ПАЛЬЦАМИ!!!!В этой квартире "замена оборудования" хозяевам обошлась больше 4-х тысяч рублей.

В общем выяснилось. Управляющая компания действительно заключила договор с иногородней фирмой на ПРОВЕРКУ ГАЗОВЫХ СТЯКОВ, которые находясь в том числе в квартирах, всё-таки являются общедомовым оборудованием, но только и всего! Никаких обследований внутриквартирного оборудования они делать не должны!!! Просто ребята решили "проявить инициативу". В общем подошли к делу с душой!)) По их словам это за сегодня был третий дом, который они "проверяли". Даже не представляю сколько людей они окучили! Эх! Не на того я учился! (Шутка).

В заключении:

1.Полиция и газовики составили протоколы.

2.Бизнес пацанам испортили.

3.Понятно, что уголовного дела не заведует, т.к. люди якобы сами изъявили "желание" заменить оборудование. Договоры с заявками ведь их никто не заставлял подписывать. (Из аргументов "проверяющих").

4.Но за оказание некачественный услуг побороться можно. Здесь уже полиция должна все документы передать в Ростехнадзор и там будут с этим разбираться.

5.Представитель управляющей компании был в шоке, когда приехала и узнал об этой ситуации. И ей хочется верить, мне показалась достаточно искренним человеком. Да и управляйка, на мой взгляд, одна из лучших в нашем городе.

Отдельное спасибо сотруднику полиции. За профессионализм, человеческое отношение и неравнодушие!

Вообще всем спасибо, кто принял участие в этой истории!

ЛЮДИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!

Автор: Депутат Виталий Козырев