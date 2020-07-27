Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов
Выпускник из Костромы Дмитрий Ломсадзе набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам.
Он сдавал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.
По словам директора костромской школы №30 Александра Зюзина, ученик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью.
Отмечается, что за всю историю ЕГЭ в России 400 баллов получили только четыре выпускника, Ломсадзе стал пятым.
Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.
Источник: https://lenta.ru
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