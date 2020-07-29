На Кубани могут ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии.

/Экстренная новость/

Такое предложение вынес вчера глава региона на совещании, посвященном этим проблемам, которые в последние месяцы обострились не только в Краснодаре, но и по всему краю. Коммунальные проблемы, которые мы имеем – это результат бездумной застройки.

Выходит, местные власти выдают разрешения на строительство. Дома возводятся, квартиры продаются. А потом люди начинают жить, и выясняется, что жить здесь не очень комфортно. То света нет, то воды. То ни того, ни другого. Жалоба на жалобе, а в ответ остается развести руками – не выдерживают, мол, коммуникации. Чтобы избежать такого в будущем, на ближайшей сессии ЗСК для обсуждения будут вынесены необходимые изменения в региональном законодательстве. Тогда строить здесь смогут только после того, как муниципалитет и край дадут добро.

Тема застройки в регионе уже не раз становилась причиной недовольства краевых властей местными. Кондратьев не скрывает возмущения: «Вы со своей стороны разрешения выдаете, а край потом решает проблемы со школами, детскими садами, а теперь еще и с коммуникациями». Особенно это касается прибрежных городов. Помимо возможного моратория, очевидно, что к решению проблемы подойдут и со стороны кадров. Которые, как известно, решают (если и не все, то многое). Отставка мэра Анапы и вице-мэра Краснодара тому пример.