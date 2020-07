ЧП в элитном отеле в Алуште

/Экстренная новость/

отдыхавшая женщина отравлена и избита. Администрация объекта размещения пригрозила судебными разбирательствами тем, кто поднимает тему происшествия

По словам Елены, все произошло в ночь с 19 на 20 июля. Она с дочкой вернулась из города в отель, в уже закрывающемся баре был заказан безалкогольный коктейль. К барной стойке подошла нетрезвая девушка, решившая угостить Елену алкогольным коктейлем. Елена согласилась и получила два «Лонг-айленда»: один выпила в баре, второй — после небольшой пробы по дороге в номер — вылила. В номер Елена зашла в нормальном состоянии около половины первого ночи и легла спать.

Елена очнулась, по ее словам, в четыре часа утра на асфальте посреди территории отеля. Она была вся в крови и ранах. Ничего не помня и не понимая происходящего, Елена обратилась на респешн, сотрудники отеля вызвали «скорую», а вот в полицию не позвонили, хотя в таких случаях обязаны оповестить правоохранителей. Медики обследовали Федосееву, присутствия наркотиков в организме женщины не обнаружили, но установили сильнейшую алкогольную интоксикацию. Предположительно, такой эффект мог быть от феназепама или бутиратов, но, согласно утверждениям Елены, она никогда ничего подобного не употребляла.

Елена обратилась в службу безопасности отеля MORE с просьбой разобраться в ЧП, ведь 5-звездочный отель обвешан камерами наблюдения, территорию патрулирует охрана. Ей показали материалы видеокамер, на которых видно, что Елена около половины второго ночи сама вышла в ночном костюме из виллы, в которой жила, и ровным шагом, без явных признаков опьянения пошла к бассейну. Затем показали лишь кусок видео: через час она окровавленная подходит к одной из вилл отеля.

На просьбу Елены показать записи других видеокамер служба безопасности отеля MORE ответила, что на других камерах ничего нет, показывать ей никто не будет — мол, записи защищены федеральным законом о персональных данных. Но адвокату, которого наняла Елена Федосеева, охрана сообщила, что на других записях видеокамер видно, как Елена билась зубами о бордюр. На вопрос, почему служба безопасности отеля, патрулирующая территорию MORE, ничего не заметила и не предприняла, Елене, по ее словам, ответили, что «вы как-то с ними разминулись». Федосеева рассказала, что служба безопасности отеля в разговоре с ее адвокатом предположила, что Елену мог довести до такого состояния ее ребенок. После этих заявлений представителей отеля MORE Федосеева считает, что она могла стать жертвой сотрудников службы безопасности отеля....

Источник: https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/chp-v-elitnom-otele-v-alushte-otdyhavshaya-zhenshhina-otravlena-i-izbita