В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

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Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Пикет, который стартовал в 18.00 и продлится до 22.00, проходит в парке Дружбы народов. По оценкам правозащитников не зарегистрированного властями центра " Весна ", в нем принимают участие не менее 25 тысяч человек. Люди продолжают прибывать, они выстраиваются в очередь, чтобы пройти досмотр и попасть на мероприятие.

На пикете присутствуют люди различных возрастов, в том числе пожилые, многие из них пришли на мероприятие с традиционным для оппозиции бело-красно-белым флагом, но были также граждане с флагом Евросоюза и с государственным трехцветным флагом Белоруссии

Между тем сама Тихановская задержалась больше чем на два часа. В ее отсутствие на сцене выступали различные музыкальные группы и родственники задержанных в ходе избирательной кампании граждан, которые признаны правозащитниками политзаключенными.

Место проведения массового пикета огорожено специальными металлическими рамками, всех прибывающих на мероприятие досматривают сотрудники милиции. На самом пикете также присутствует достаточно много правоохранителей.

В районе проведения пикета наблюдаются серьезные проблемы со связью и интернетом. В четверг кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил журналистам, что власти заявляли кандидатам о возможности ограничения интернета в стране при необходимости, если увидят прямую угрозу безопасности страны.

Светлана Тихановская – супруга видеоблогера и оппозиционера Сергея Тихановского, который был задержан во время избирательной кампании и находится под стражей в рамках ряда уголовных дел. В том числе, по данным следственного комитета, в отношении Тихановского возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам. Фигурантами этого же дела являются 33 гражданина России, которые были задержаны в Белоруссии накануне.

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Всего на этот пост претендуют сейчас пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко , который баллотируется на шестой срок.

Источник: https://ria.ru/20200730/1575191938.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform.com&utm_campaign=ria.ru&utm_term=1259974&utm_content=1