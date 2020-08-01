В ближайшие месяц-полтора ожидается еще не менее двух заявлений на клинические испытания других вакцин, добавил Мурашко.
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Испытания российской вакцины от коронавируса завершены
Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной специалистами Центра Гамалеи, завершены.
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передают РИА Новости.
По его словам, в настоящее время началась подготовка пакета документов на ее регистрацию.
Предстоящая вакцинация стартует в октябре и начнется с медиков и учителей как входящих в основную группу риска. Также параллельно будет вестись наблюдение за уже получившими вакцину.
Клинические испытания препарата на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались 18 июня. Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек.
Второй группе ввели препарат через несколько дней, после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.
Позднее все волонтеры рассказали о самочувствии и подробно описали, что испытывали в период тестирований.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в России не исключили появления гриппа нового типа.
А из короткого аудиоролика вы узнаете, почему процесс создания вакцины настолько длительный.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575249040.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=radiosputnik
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