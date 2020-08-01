Испытания российской вакцины от коронавируса завершены

В ближайшие месяц-полтора ожидается еще не менее двух заявлений на клинические испытания других вакцин, добавил Мурашко.

Предстоящая вакцинация стартует в октябре и начнется с медиков и учителей как входящих в основную группу риска. Также параллельно будет вестись наблюдение за уже получившими вакцину.

Клинические испытания препарата на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались 18 июня. Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек.

Второй группе ввели препарат через несколько дней, после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.

Позднее все волонтеры рассказали о самочувствии и подробно описали, что испытывали в период тестирований.

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