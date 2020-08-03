Русского гонщика могут уволить до конца сезона

«Формула-1» вернулась после двухнедельной паузы. На этот раз лучшие гонщики планеты соревновались на трассе в британском Сильверстоуне. Несмотря на смену локации (первый Гран-при за пределами Евросоюза), главные тренды сезона остались прежними.

Во-первых, «Мерседес» вновь круче всех на голову. Льюис Хэмилтон спокойно выиграл поул, Валттери Боттас привычно стартовал вторым. Следом Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Во-вторых, Даниил Квят вновь проиграл квалификацию своему партнеру по команде. Пьер Гасли в субботу занял 11-е место, а россиянин — 14-е. На машине Квята заменили коробку передач, что карается штрафом в пять позиций, после которого Даня откатился на последний ряд стартового поля.

В-третьих, гонщики вновь вставали на колено перед стартом в поддержку борьбы с расизмом. На этот раз отказавшихся было уже не шесть, а семь — это больше трети пелотона. Остались стоять на двух ногах Кевин Магнуссен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс, Леклер, Квят, Ферстаппен и Кими Райкконен. Главному инициатору идеи Хэмилтону такая тенденция вряд ли нравится.

Зато Льюису точно нравится скорость «Мерседеса». Шестикратный чемпион мира стал уезжать от соперников слишком быстро, благо Боттас атаковал напарника уж очень робко. Вернула интригу машина безопасности после того, как Кевин Магнуссен разбил машину после контакта с Албоном. Кевин стал вторым, кто закончил борьбу.

Первый — Нико Хюлькенберг. Немец, заменивший в «Рейсинг поинте» заболевшего коронавирусом Серхио Переса, вообще не вышел на старт из-за проблем с болидом.

Третьим сошедшим, к сожалению, стал Даня. Квят блестяще провел стартовые круги, прорвавшись с 19-го места на 12-е. Россиянин проигрывал Гасли меньше секунды, хотя на решетке между двумя пилотами «АльфаТаури» было восемь позиций. Но что-то пошло не так.

Или как обычно. Когда у Квята все складывается хорошо, обязательно что-то происходит. На этот раз сход случился буквально на ровном месте — пилот потерял контроль над болидом, машину понесло на большой скорости в сторону, и россиянин влетел в отбойник.

Контакт был настолько жестким, что в первые секунды стало страшно за здоровье Дани. Состоянием партнера по радио поинтересовался Гасли. Но наш гонщик не пострадал физически, хотя с точки зрения психологии получил серьезный удар.

«Ох, ребята… Я очень сильно извиняюсь», — сказал Квят, если цензурно переводить его первые слова после аварии. После извинений Даня отогнал рукой оператора и отправился грустить за пределы трассы.

Авария Квята не понравилась Хэмилтону. На трассу вновь выехала машина безопасности, которая собрала пилотов вместе. Британец возмущался по радио низкой скоростью сейфти-кара.

Концовка получилась мегадраматичной. За два круга до финиша у Боттаса прокололо шину и финн вылетел из очковой зоны.

На последнем круге тоже самое произошло и с Хэмилтоном. Но отрыв британца был настолько большим, что он мог позволить себе около минуты ехать на трех колесах. Вторым стал Ферстаппен, который мог и победить, но перед финишем в «Ред Булле» решили не рисковать и заменили шины. На третье место заскочил Шарль Леклер. Подиум для «Феррари» при не очень быстрой машине — большой успех.

Случившуюся на последних кругах дичь лучше всего описал официальный твиттер Ф-1.

Прошло только четыре гонки, а интригу, похоже, уже можно хоронить. «Мерседес» с огромным отрывом заберет Кубок конструкторов, а Боттас даже до прокола не особо хотел мешать Хэмилтону выиграть седьмой титул.

А что с Квятом? Даниил набрал одно очко по итоге четырех гонок и увеличил шансы покинуть «Формулу-1» еще до конца сезона. Тем более, что его партнер пока заметно круче — после чехарды на финише Гасли приехал седьмым.

Россиянин может не дотянуть даже до Гран-при Сочи, который состоится в конце сентября. До уик-энда в Олимпийском парке пройдут пять гонок. Верим, что наш единственный гонщик в чемпионате еще сумеет выделиться чем-то кроме отказа вставать на колено.