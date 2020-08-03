Жену Энди Картрайта обвинили в убийстве и отправили в СИЗО

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Жена рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) арестована по обвинению в убийстве мужа. Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Марине Кохал предстоит пробыть в следственном изоляторе минимум до 30 сентября. Адвокаты, в свою очередь, просили о домашнем аресте.

Следствие считает, что между супругами произошел конфликт, в результате которого жена убила супруга. Сама Марина утверждала, что нашла Александра якобы уже мертвым, а возле него лежал шприц, то есть мужчина скончался от передозировки наркотиками.

По уголовному делу назначена экспертиза. Первичная причина смерти Энди Картрайта пока не установлена.

Тело рэпера было расчленено. Марина Кохал утверждает, что хотела избавиться от трупа супруга, чтобы он "просто исчез", а светлая память о нем сохранилась.

Источник: https://www.vesti.ru/article/2436397?utm_source=push&utm_campain=notification