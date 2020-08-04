В порту Бейрута произошли два мощных взрыва

/Экстренная новость/

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута,сообщает ливанское издание The Daily Star.

По предварительным данным, пострадать могли десятки людей, но точной информации о числе раненых нет. Daily Star пишет, что пострадать могли сотни, десятки человек могли погибнуть.

Министр здравоохранения Хамад Хассан заявил, что взрыв произошел на судне с пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились, был нанесен ущерб.

Источник: INTERFAX.RU