Умер депутат городской думы Новороссийска

/Экстренная новость/

16 августа ушел Халилов Эдуард Алексеевич. На 71 году жизни. Депутат. Учитель. Друг. Отец.

Он мужественно боролся много лет с болезнью. Но...

Светлая память о нем сохраниться в наших сердцах. О дате прощания редакция сообщит дополнительно.

Слова срболезнования семье и близким выразили депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, депутат ЗСК края Николай Петропавловский.

Напомним биографию Эдуарда Алексеевича.

Родился 6 июня 1950 года в г. Тбилиси, в семье рабочих. С получением среднего образования одновременно учился в музыкальной школе и с 1967 по 1970 г. работал преподавателем в музыкальной школе.

В 1970 году поступил в Кубанский государственный университет на факультет географии, который окончил в 1975 г. и по направлению начал свою педагогическую деятельность в школе № 20 г. Новороссийска.

С 1979 г. продолжил педагогическую деятельность в школе № 4 в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а с 1982 г. директором в этой же школе.

Награжден значками «Отличник народного образования» и званием «Заслуженный учитель РФ», избирался депутатом городского Совета и депутатом городской Думы.

В период с 2003 по 2004 г. работал заместителем главы города Новороссийска по социальным вопросам.

С 2004 года назначен директором МОУ гимназии № 4, где и работает по настоящее время.

Женат. Имеет сына.