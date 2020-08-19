Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

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Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны.

Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно. В Минобороны пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Источник: https://ria.ru/20200818/1575952108.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru