Наплыв туристов в Анапу превратил море в "зеленую кашу"

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Из-за огромного наплыва туристов вода в Черном море у берегов Анапы резко позеленела. Об этом сказал ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.

Сейчас у воды зеленый цвет воды, и в ней плавают хлопья. По его словам, это водоросли ульва и кладофора. Они всегда были в воде у Анапы, но не в таком количестве.

В этом году вода превратилась в "зеленую кашу" из-за взрывного поступления органики - продуктов жизнедеятельности людей. В предыдущие годы курортный сезон длился с мая по октябрь. Однако в этот раз из-за ситуации с коронавирусом он получился скомканным, и начался в середине июля. В итоге получилось большое скопление отдыхающих.

И все это на фоне проблем с очистными сооружениями, а также мелководьем. Это и спровоцировало резкий рост водорослей.

Также сказывается и то, что в районе городского пляжа в море впадает река Анапка. Строительство гостиниц вдоль побережья также влияет на загрязнение воды.

Источник: https://www.mk.ru/