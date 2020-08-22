«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы

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В финальном матче Лиги Европы «Севилья» принимала «Интер». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германии) и завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.

На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, который успешно реализовал пенальти. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг.

На 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел испанский клуб вперёд в счёте. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин.

На 74-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос забил гол и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Севилья» — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4113137-sevilja-obygrala-inter-i-stala-pobeditelem-ligi-evropy.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste